Москва, 9 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. К началу 2022 года цена биткоина, по некоторым прогнозам, может вырасти до 100 тысяч долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Биткоин

«Биткоин (и криптовалюты в целом) является таким же финансовым инструментом, как ценные бумаги, золото, финансовые инструменты, связанные с недвижимостью, — сказала Левашенко. — На стоимость этих инструментов могут влиять разные факторы. Например, спрос, введение нового регулирования, особенности операционной деятельности компании и пр. Из последних новостей — Сальвадор признал криптовалюты в качестве законного средства платежа в стране, однако возникли сбои в работе криптокошельков».

В целом же, по словам Левашенко, всегда есть риски как падения, так и повышения стоимости криптовалют.

«Например, британская компания финансовых услуг Standard Chartered спрогнозировала, что стоимость биткойна достигнет пика примерно в конце 2021 или начале 2022 года и превысит 100 тысяч долларов», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, цена биткоина упала до 46 тысяч долларов.