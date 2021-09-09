Лондон, 9 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Великобритании наблюдается самый большой за последние несколько десятилетий дефицит водителей. Об этом сообщается на сайте Организации британских перевозчиков.

Ximena-c Водитель

«Из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на континент вернулось 14−25 тысяч водителей, которые работали в Великобритании. Мы сталкиваемся с тем, что теперь спрос на водителей стал существенно превышать предложение на рынке труда», — говорится в сообщении.

В организации отмечают, что чаще всего водителями в Великобритании приезжали работать граждане стран Восточной Европы — Польши, Чехии, Румынии, Болгарии.

Члены организации также обратились к правительству с призывом ввести временные визы для водителей из стран ЕС, чтобы они работали в Соединенном Королевстве как минимум на период обучения новых сотрудников.