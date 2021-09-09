Москва, 9 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Россия наращивает импорт беспилотных летательных аппаратов, которые все активнее используются для мониторинга состояния объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Avilov Vzlet БПЛА

«Один из факторов, которые привели к тому, что РФ нарастила импорт из стран дальнего зарубежья, заключается в восстановлении мирового производства и международной торговли, удовлетворении отложенного спроса, что на фоне низкой базы 2020 года приводит к резкому увеличению показателей, в том числе импорта товаров, — сказала Прикладова. — Для оценки изменения зависимости РФ от импорта из стран дальнего зарубежья следует рассмотреть более длительный период. Так, в августе 2017 года импорт механического оборудования в РФ составил 4,8 млрд долларов, что на 10% выше значения 2021 года. Аналогичные темпы прироста наблюдаются по импорту электрооборудования. Другими словами, происходит постепенное восстановление показателей».

Иная ситуация, по словам эксперта, складывается с летательными аппаратами.

«Их импорт возрос, что может быть связано с более широким применением в России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их используют для мониторинга состояния объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, в области лесного хозяйства, что весьма актуально в условиях «зелёных» трендов, и так далее. Поэтому повышение спроса на БПЛА может рассматриваться как один из факторов роста импорта летательных аппаратов в РФ», — пояснила Прикладова.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ФТС РФ, в период с января по август 2021 года в 3,1 раза выросли закупки импортных летательных аппаратов.