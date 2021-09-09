Белград, 9 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Сербия разделяет боль народа Северной Македонии из-за гибели граждан в пожаре в специализированной больнице для лечения больных COVID-19 в городе Тетово 8 сентября. Об этом написал президент Сербии Александр Вучич 9 сентября на своей странице в «Твиттере».

Stroypuls.ru Пожар

"Мы разделяем огромную боль с народом Северной Македонии, и мы готовы оказать братскую помощь. От своего имени и от имени граждан Сербии я выражаю соболезнования семьям погибших, так же, как и всем гражданам Северной Македонии. Пострадавшим желаю скорого выздоровления», — пишет в публикации на официальной странице президента Сербии.

Напомним, что 8 сентября в больнице в Тетово вспыхнул пожар. В пожаре погибли 14 человек. Здание больницы сгорело полностью. Предполагается, что причиной пожара мог стать взрыв.