Москва, , 15:49 — REGNUM Обстановка в мире сохраняется напряжённой. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.

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«Обстановка в мире не становится менее напряжённой. Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям, заметно деградировала система стратегической стабильности», — заявил Путин.

«Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты. Уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации. Ещё до конца не ясно, как это скажется на региональной и глобальной безопасности, поэтому совершенно справедливо, что наши страны данному вопросу уделяют особое внимание», — указал он.