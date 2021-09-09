Москва, , 15:48 — REGNUM В случае если встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится, это будет означать, что обе страны заинтересованы в стабильных взаимоотношениях, готовы к компромиссам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ведущий эксперт УК «Финам Менеджемнт» Дмитрий Баранов.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году (сс) Official White House. by David Lienemann

«Кроме того, это внесёт спокойствие в мировую геополитику, даст знак другим государствам, что страны, обладающие ядерным оружием, не настроены на конфликт, что уменьшит международную напряжённость.

Если эта встреча состоится, то на ней стороны могут найти общие точки, прояснить свои позиции по ключевым вопросам современной политики. Обсуждать на ней могут, в первую очередь, наиболее «горячие» темы текущего дня, в первую очередь, Афганистан, конфликты в других точках земного шара.

Также стороны могут обсудить мировую экономику, торговые противоречия между странами. Может быть затронута и экологическая повестка, вопросы изменения климата.

Наконец, на встрече могут быть затронуты гуманитарные вопросы между РФ и США, необходимость восстановления дипломатических связей в полном объёме.

Эта встреча может положить начало более тесным контактам на других уровнях между государствами, запустить регулярный обмен мнениями, способствовать оживлению контактов между народами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться этой осенью, писало украинское интернет-издание «Страна.ua».

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