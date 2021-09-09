Москва, , 15:48 — REGNUM В США российского телеведущего Евгения Попова опасаются больше, чем экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорит блокировка его аккаунта в Twitter, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 сентября на своей странице в Facebook.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Захаровой, в МИД такие блокировки обычно считают признаком цензуры и вмешательства, но сейчас это ещё и признание. Впервые кандидата в депутаты Государственной Думы РФ приравняли по статусу к американскому президенту.

«Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь», — отметила Захарова, обращаясь к Попову.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на фоне политических процессов в США аккаунт Трампа в Twitter заморозили. Ранее о блокировке аккаунта из-за публикации данных общественной приемной заявил Попов. Ведущий зарегистрирован кандидатом на выборы в Госдуму по одному из столичных избирательных округов.

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