Гродно, Белоруссия, , 15:47 — REGNUM Готовность второго энергоблока строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции составляет 87%. Об этом 9 сентября в ходе посещения стройплощадки энергоблока заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

По его словам, завершение строительства второго энергоблока БелАЭС идёт по плану и в кооперации с белорусскими специалистами. Лихачёв сообщил также о скором завершении «горячей обкатки» накануне «Физический пуск», который состоится в 2021 году.

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