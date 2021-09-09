Москва, , 15:46 — REGNUM За 15 лет страны БРИКС смогли наладить эффективное взаимодействие по глобальной и региональной повестке. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.

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«За 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки. Столь тесное партнёрство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной», — заявил Путин.

Очевидны риски, связанные с пандемией коронавируса, которая обострила многие социальные проблемы, отметил он.

«Наряду с этим обстановка в мире не становится менее напряжённой. Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям, заметно деградировала система стратегической стабильности», — подчеркнул президент.