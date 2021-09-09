На матчи «Спартака» с «Легией» и «Химками» допустят зрителей
Москва, 9 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Матчи московского «Спартака» с польской «Легией» и подмосковными «Химками» пройдут в присутствии зрителей. Об этом 9 сентября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.
ФК «Спартак»
Эмблема ФК «Спартак»
Отмечается, что на этих играх смогут присутствовать до трёх тысяч болельщиков.
Ранее «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайшие домашние матчи, но получил отказ.
Напомним, 11 сентября «Спартак» дома проведёт матч чемпионата России с «Химками», а 15 сентября примет «Легию» в рамках группового этапа Лиги Европы.