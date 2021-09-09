Москва, 9 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Матчи московского «Спартака» с польской «Легией» и подмосковными «Химками» пройдут в присутствии зрителей. Об этом 9 сентября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Отмечается, что на этих играх смогут присутствовать до трёх тысяч болельщиков.

Ранее «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайшие домашние матчи, но получил отказ.

Напомним, 11 сентября «Спартак» дома проведёт матч чемпионата России с «Химками», а 15 сентября примет «Легию» в рамках группового этапа Лиги Европы.