Брянск, 9 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Более двух миллионов избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной Думы и дополнительным выборам депутатов облдумы напечатало Брянское областное полиграфическое объединение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

Банки защищены типографским способом — изготовлены на бумаге с микрошрифтом и защитной сеткой. Кроме того, на них наклеят специальные марки. В общей сложности к Единому дню голосования-2021 в Брянской области подготовлено более двух миллионов избирательных бюллетеней. Лишние и выбракованные бюллетени, а также офсетные пластины, уничтожены в присутствии членов избиркома.

Бюллетени уже переданы в спецсвязь для отправки в территориальные избирательные комиссии.