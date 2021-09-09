Таллин, 9 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Лишь в 2025 году государственный дефицит сможет избавиться от статуса дефицитного, а доходы превысят расходы. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе Министерства финансов Эстонии.

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Так, структурный дефицит госбюджета Эстонии в 2021 году составит 4,4%. На 2022 год минфин прогнозирует структурный дефицит госбюджета в размере 2,3%, а на 2023 и 2024 годы — 1,1 и 0,5% соответственно.

В 2025 году, по прогнозу, уже ожидается профицит в размере 0,2%.

Сообщается, что долговая нагрузка на госбюджет в 2021 году сократится с прошлогодних 18,5% до 17,7% от общего ВВП, на 2022 год она вновь вырастет до 19,3%. В 2023 году долговая нагрузка Эстонии составит 20% ВВП, в 2024 году она снизится до 19,2% и к 2025 году — до 17,9%.

Ранее минфин Эстонии сообщил, что рост ВВП страны в 2021 году составит 9,5%, а в 2022 году — порядка 4%. Рост обеспечен как финансовыми мерами поддержки экономики в период пандемии коронавируса и гибкостью самого эстонского рынка, так и низкой сравнительной базой 2020 года, когда экономика сократилась на 2,9%.