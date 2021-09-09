Джакарта, 9 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 40 362 820 человек или 19,38% населения, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцину против коронавируса в Индонезии получили медики, государственные служащие, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, а также дети в возрасте 12−17 лет.

На сегодняшний день 1 665 736 медиков получили первую инъекцию вакцины против коронавируса, 1 545 237 человек получили вторую дозу вакцины, 746 268 человек получили третью дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 5990 случаев заражения коронавирусом.