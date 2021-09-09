Астрахань, 9 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Астраханской области 9 сентября подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 55 тыс. 166 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 882 человека.

За весь период 1524 человека скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.