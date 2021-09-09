Москва, 9 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон намерены продолжить взаимодействие «в венском формате» с подключением всех стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), включая Иран. Об этом было заявлено в ходе рабочих консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли, которые состоялись 8−9 сентября, сообщается на сайте российского МИД.

США и Россия

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Отмечается, что в ходе беседы состоялся содержательный обмен мнениями о «перспективах восстановления полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы».

Стороны отметили важную роль, которая в этом вопросе играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров.

«Подчёркивалась необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь», — добавили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова обсуждать с Соединёнными Штатами вопросы, которые связаны с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.