Пекин, 9 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Китайский концерн Great Wall разработал новую версию внедорожника Tank 300, адаптированную для езды по тяжелому бездорожью. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Новая версия Tank 300

Рамный внедорожник в новой версии оснащается специальным оборудованием. Габариты модели составляют: 4734×2020×1947 мм, а колесная база — 2750 мм.

Новая версия Tank 300 в отличии от стандартной модели получит новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, усиленные бамперы и защиту нижней части машины, внедорожные шины и крепление для лебедки.

Также у новой модели изменится дизайн оптики и решетки радиатора.

Ранее компания Toyota представила две модернизированные версии рамного среднеразмерного пикапа Tacoma, адаптированных для езды по тяжелому бездорожью.

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