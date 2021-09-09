Тамбов, 9 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей поездки в Петровский район обсудил вопросы развития АПК, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин в Петровском районе

Сегодня, 9 сентября, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин находится с рабочей поездкой в Петровском и Староюрьевском районах с целью оценить ход уборочной кампании, готовность к переработке нового урожая и в целом комплексное развитие сельских территорий.

Аграрный сектор Тамбовской области сохраняет позиции локомотива региональной экономики. Ежегодно в АПК увеличиваются объёмы производства, значительно превышая российские темпы, растут инвестиции в отрасль, выпускается качественная продукция, растёт экспорт. Даже в сложный пандемийный год эта отрасль не просто выдержала удар, но и отчётливо укрепила свои позиции.

Ведущим направлением экономики Петровского района является сельское хозяйство и его основная отрасль — растениеводство. Внедрение современных агротехнологий, применение удобрений и средств защиты растений, переоснащение технического парка, использование новых моделей ведения сельского хозяйства способствуют ежегодному росту валового объёма сельхозпродукции.

Александр Никитин посетил одно из крупнейших садоводческих хозяйств в России — «Дубовое». Руководитель общества Валерий Черкашин, Герой труда Тамбовской области, показал Александру Никитину сады и фруктохранилища предприятия.

Общая площадь садов в «Дубовом» составляет 858 га, в том числе 389 га по интенсивной технологии. Площадь плодоносящего сада — 403 га. Выращивание сада по интенсивной технологии даёт возможность получать плоды через 3−4 года. Помимо яблок, здесь выращивают смородину, землянику, вишню. Есть собственный плодопитомник для обеспечения хозяйства посадочным материалом. Садоводы АО «Дубовое» первыми в России начали применять в борьбе с болезнями и вредителями безвредные швейцарские препараты, которые позволяют сохранять яблоки экологически чистыми.

Особая гордость хозяйства — четыре современных фруктохранилища. Хранение фруктов в регулируемой газовой среде при полной автоматизации, с компьютерным управлением позволяет сберечь их до будущего урожая. Пониженное содержание кислорода в атмосфере камеры хранения позволяет замедлить биологические процессы.

Губернатор высоко оценил новые фруктохранилища.

«Лучшее, что можно было сделать», — считает Александр Никитин.

Глава региона также встретился с коллективом ОА «Дубовое». Здесь трудятся более 100 рабочих и служащих. В период уборки урожая дополнительно привлекаются временные рабочие. Губернатор ответил на вопросы сотрудников, поблагодарил их за профессионализм, отметив, что региональные власти продолжат создавать все условия для стабильной работы агропредприятия.

Кроме того, Александр Никитин посетил ООО «Избердей». Предприятие работает более 18 лет. Его считают одним их крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в области. Мощность единовременного хранения зерна на Избердеевском элеваторе — 140 тысяч тонн. Имея 50-летнюю историю, элеватор идёт по пути масштабной модернизации. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование.

На обработку в первую очередь идёт зерно со своих полей, потом — из других хозяйств. Благодаря хорошему качеству тамбовское зерно пользуется большим спросом и в России, и за пределами страны. География поставок местного зерна на экспорт обширна. Александр Никитин осмотрел производственные мощности и обсудил с работниками условия труда и социальные вопросы.

Власти обращают внимание на то, что ООО «Избердей» — пример социально ориентированного предприятия. Для работников строятся жилые дома. Уже готовы семь, а всего планируется сто. Руководство предприятия таким образом работает над привлечением кадров. Губернатор осмотрел застраиваемый поселок.

Посетил глава региона и ещё одну местную достопримечательность — сквер, украшенный необычными скульптурами. Их делает местная жительница Елена Макова. Она скульптор-самоучка, сама создаёт скульптуры, варит каркасы и украшает ими общественные пространства. Талант мастера высоко оценил и глава региона.