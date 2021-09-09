Москва, 9 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Платежная система VISA регулярно пересматривает свои тарифы, подгоняя их под меняющуюся обстановку или текущие нужды и операционные показатели компании. Спорить тут с ними бесполезно — раз они решили, что систему тарифов пора оптимизировать, они это сделают, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Visa

«Тем более, что определенные изменения на рынке предоставления услуг безналичной оплаты в последнее время действительно произошли немалые перемены. Только за 2020 год объем бесконтактных платежей в России увеличился почти в два раза — до 88,5%. А в соответствии с данными самой же Visa, 73% российских граждан оплачивают покупки бесконтактно.

С другой стороны, не стоит сбрасывать со счетов и отдельные, пусть и локальные, истории. Так, не слишком давно Visa и Mastercard заявили о своем несогласием с действиями российской Wildberries, снизившей цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт «Мир».

Впрочем, вряд ли стоит ожидать заметного удорожания товаров в отечественной рознице из-за этого решения VISA. Во-первых, у этой платежной системы на российском рынке есть по крайней мере два мощнейших конкурента: международная платежная система Mastercard и российская «МИР».

Причем отечественная платежная система хотя и уступает по оборотам зарубежным, но по охвату населения уже превзошла обе международные платежные системы, заняв на этот момент около 42% рынка.

Во-вторых, в общей динамике цен на товары и продукты питания, традиционно приобретаемые в рознице, на эквайринг приходится относительно небольшая доля. На инфляцию влияет огромное количество факторов, многие из которых куда более весомы, чем издержки ретейлеров на эквайринговые операции.

Более того, если торговые сети и отечественные банки хотят удержать клиентов и сохранить их лояльность, они постараются не перекладывать на плечи потребителя всю нагрузку, связанную с изменениями тарифов VISA, а часть издержек примут на себя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Visa повысит межбанковскую комиссию, также известную как интерчейндж. Это часть общей комиссии, которую банк взимает с магазина за прием карт.

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