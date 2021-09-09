Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков надеется на положительные последствия усиления в школах воспитательной функции, инициированного ранее его федеральной коллегой Анной Кузнецовой и также поддержанные президентом России Владимиром Путиным. Поправки дадут возможность избежать многих конфликтов и усилить защиту детей, считает уполномоченный.

Игорь Мороков

Svdeti.ru

С инициативой таких изменений ранее выступала Кузнецова — сама являющаяся многодетной матерью. Поправки в ФЗ «Об образовании» глава государства внёс летом 2020 года. До 1 сентября 2021-го у школ было время внести в свои образовательные программы соответствующие корректировки.

Авторы изменений уверены в том, что поправки не только позволят наполнить знаниями школьную жизнь, но и сделают её более комфортной и человечной, а также помогут детям развиваться как личностям. Также уже вступивший в силу закон поможет решить и проблему буллинга.

Мороков констатировал, что тема школьного воспитания всегда была важной, но в 1990-х — начале 2000-х отошла на второй план, и школа стала просто центром оказания услуг в сфере образования. И это сказалось на ситуации внутри школ, там стало больше конфликтов.

«В 2019—2020 годах именно эта тема заняла первое место по количеству обращений в аппарат уполномоченного по правам ребёнка», — сказал Мороков.