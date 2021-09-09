Москва, 9 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдёт 10 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Rp-online.de Олимпийский флаг

«10 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будут обсуждаться итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских и Параолимпийских играх в Токио. Кроме того, будет рассмотрен проект концепции по развитию детско-юношеского спорта в России до 2030 года.

Напомним, Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Параолимпийские игры состоялись в Токио прошли с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены заняли четвёртое место, выиграв 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.