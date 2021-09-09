Кострома, 9 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Правительство России одобрило предоставление Костромской области бюджетного инфраструктурного кредита на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает администрация региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Средства будут потрачены на строительство уличных газораспределительных сетей в новых жилых районах и прилегающих к ним территориях в городе Мантурово и Нейском округе.

Многоквартирные и индивидуальные дома общей площадью 510 тысяч квадратных метров на этих территориях появятся в 2023—2036 годах. Строить жильё в рамках инвестиционного проекта областной администрации согласились компании с «большим опытом в сфере строительства и многоквартирных жилых домов, и коттеджных поселков».

«С помощью инфраструктурного кредита будет обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие Костромской области, что позволит повысить инвестиционный потенциал региона и значительно улучшить качество жизни населения» , — сказал губернатор региона Сергей Ситников.

Процесс строительства уличных сетей, от которых зависит газификация уже существующих и проектируемых домов, будет идти синхронно с застройкой. В будущем сети подключат газопроводу «Галич-Мантурово-Шарья», магистральные трубы которого в 2021 году дойдут до Неи и Мантурово.