Костромской области одобрили инфраструктурный кредит на 1 млрд рублей
Кострома, 9 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Правительство России одобрило предоставление Костромской области бюджетного инфраструктурного кредита на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает администрация региона.
Средства будут потрачены на строительство уличных газораспределительных сетей в новых жилых районах и прилегающих к ним территориях в городе Мантурово и Нейском округе.
Многоквартирные и индивидуальные дома общей площадью 510 тысяч квадратных метров на этих территориях появятся в 2023—2036 годах. Строить жильё в рамках инвестиционного проекта областной администрации согласились компании с «большим опытом в сфере строительства и многоквартирных жилых домов, и коттеджных поселков».
Процесс строительства уличных сетей, от которых зависит газификация уже существующих и проектируемых домов, будет идти синхронно с застройкой. В будущем сети подключат газопроводу «Галич-Мантурово-Шарья», магистральные трубы которого в 2021 году дойдут до Неи и Мантурово.
Справка: газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит газификация 4 районов Костромской области, должны возвести до конца 2022 года. По данным на 1 января 2021 года уровень газификации Костромской области природным газом составляет 62,89% (68,5% в среднем по России).