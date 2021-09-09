Москва, , 15:36 — REGNUM Глава МИД Израиля Яир Лапид рассказал, как солдаты Красной армии спасли его отца и бабушку от нацистов. Он заявил об этом 9 сентября на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Яир Лапид Government Press Office (Israel)

«Мой отец 76 лет назад был ребенком в будапештском гетто, он должен был умереть, но однажды услышал, как люди говорили на языке, который он не понимал. И моя бабушка вдруг подняла голову и сказала: «Это русский язык. Пришли русские, мы спасены». Красная армия спасла мир от расизма и тирании, они также спасли 13-летнего мальчика в гетто. Это был мой отец», — отметил Лапид.

Также израильский министр иностранных дел напомнил, что спустя несколько лет после этого Советский Союз поддержал создание государства Израиль.

«Мы — ваши должники. Мы храним эту память, у нашего народа долгая память», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне.