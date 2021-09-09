Тбилиси, 9 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Неизвестный 9 сентября захватил отделение Банка Грузии в городе Кварели (Кахетия). Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Вооружённое ограбление

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме быстрого реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, неизвестный, захвативший банк, вооружен. Возможно, что он захватил 12 человек в заложники.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года в грузинском городе Зугдиди также было захвачено отделение Банка Грузии. Неизвестный захватил заложников. В ходе переговоров ему предоставили $500 тыс., с которыми он скрылся. Злоумышленник до сих пор не найден.