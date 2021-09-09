Москва, , 15:36 — REGNUM Власти России готовы содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским коллегой Яиром Лапидом.

По словам Лаврова, Москва приветствует нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса, который должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.

«Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников», — сказал Лавров.

Глава МИД России также добавил, что на переговорах с стороны отметили необходимость полного выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая подтвердила поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ с сожалением констатировал, что многократные и многолетние напоминания» российской стороны о том, что «нельзя продвигать концепцию нормализации отношений между Израилем и арабами в ущерб палестинской проблеме», были проигнорированы.