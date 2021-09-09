Приморский край, 28 августа, 2007, 06:47 — ИА Регнум. Курирующий вопросы сельского хозяйства вице-губернатор Приморского края Александр Табаченко не отрицает и не подтверждает сведения о своей отставке и возбуждении уголовного дела в отношении него. Сегодня, 28 августа, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Табаченко не стал отвечать на вопрос о его уголовном преследовании и также не стал комментировать сведения о своей отставке. При этом, по информации СМИ Приморья, чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию в понедельник, 27 августа, в связи с тем, что в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь в прокуратуре Приморского края, которая, как сообщают региональные средства массовой информации, провела проверку продажи одного из предприятий края, к которому чиновник имел отношении, возбуждение уголовного дела также оставили без комментариев. "Мы пока не даем информацию по этому поводу", - сказала старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова . Она добавила, что проверки деятельности администрации края и ее сотрудников ведутся в постоянном режиме. "Осуществляется постоянный прокурорский надзор", - сказала Номоконова.