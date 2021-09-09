Пенза, 9 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Пензенской области зарегистрировали с начала сезона активности клещей 2471 обращение в медицинские учреждения по поводу укусов клещами. Только за прошедшую неделю от этих насекомых пострадал 101 житель региона, сообщает 9 сентября управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Клещ

Из общего числа пострадавших 637 человек — дети до 14 лет, за неделю прирост 22 случая. На сегодняшний день на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 1718 клещей, снятых с людей, в 273-х из них обнаружены возбудители заболевания.

За истекшую неделю акарицидные обработки не велись. Всего ими охвачено в текущем году 227,4 гектаров на территории 125 объектов Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вирус, вызывающий у человека лихорадку, обнаружили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Ростовской области. Он передаётся через укусы клещей, и совместно с вирусом ККГЛ может вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки.

Читайте также: Учёные центра «Вектор» выявили в России новый вирус, вызывающий лихорадку