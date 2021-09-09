Москва, 9 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Пермскому городу Лысьва присвоено звание «Город трудовой доблести». На заседании организационного комитета «Победа» 9 сентября президент России Владимир Путин заявил о 12 городах с таким статусом, среди которых названа и Лысьва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Салют

Напомним, на территории Прикамья это уже второй город с почётным званием. В 2020 году почетный статус получила Пермь.

Стоит отметить, ранее инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» Лысьве поддержали более 100 тысяч пермяков, проголосовавших на специально созданном сайте.

Добавим, в годы Великой Отечественной войны Лысьва была городом, откуда тысячи горожан уходили на фронт, и местом, где изготавливали главную защиту солдат — каски. Лысьвенский металлургический завод, имевший кодовое название «завод №700», выпустил свыше 10 млн легендарных касок — СШ-40. Помимо касок, предприятие производило взрыватели, снаряды, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам, головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки, коробки для противогазов. С 1942 года в Лысьве было развернуто производство «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении городу этого звания, проводятся праздничные салюты 1 Мая, в День Победы, а также в День города.