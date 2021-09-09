Черкесск, 9 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии с начала 2021 года побывали 1 млн 328 тыс. туристов. Рост турпотока по сравнению с 2020 годом составил около 44%, сообщили в республиканском министерстве туризма, курортов и молодежной политики.

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По прогнозам ведомства, до конца года Карачаево-Черкесию смогут посетить еще не менее 350 тыс. гостей и в целом за 2021 год турпоток составит около 1,7 млн человек.

В числе самых популярных мест, где побывало наибольшее число туристов, были названы курорты «Домбай», «Архыз» и туркомплекс «Медовые водопады». Только за летние месяцы 2021 года их посетили 235 тыс. человек, рост турпотока по сравнению с прошлым годом составил около 10%.

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