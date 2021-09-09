Таллин, 9 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Таллинская городская управа восстановит в парке Копли часовню в честь святого Великомученика Георгия на бывшем кладбище Северо-Западной Белой армии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Эстонии.

Таллин

До 29 сентября нынешнего года проходит конкурс на поиск подрядчика для работ, а также продолжается сбор пожертвований.

Построенная в 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского Георгиевская часовня была уничтожена в 1946 году, а на кладбище позднее была построена электроподстанция и разбит парк отдыха

Северо-Западная Белая армия генерала Юденича, участвовавшая в Гражданской войне в России и в Освободительной войне в Эстонии, была сформирована из военнослужащих российской царской армии и добровольцев.

После Тартуского мирного договора между Эстонской республикой и советской Россией в 1920 году Северо-Западная армия была принудительно интернирована эстонскими властями.

По некоторым оценкам, до 14 000 военнослужащих и прибывших с ними беженцев умерли от тифа и ужасных условий проживания на территории Эстонии. Военнослужащие Северо-Западной армии, прибывшие в Таллин, были расселены в казармах в Копли. Умерших хоронили на территории между нынешним Кладбищенским парком Копли и улицей Пельгуранна. Предположительно на этом месте захоронено около 700 человек.