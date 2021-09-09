Вашингтон, 9 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Данные, которые можно использовать против агентств ООН, попали к хакерам в результате взлома в начале 2021 года. Об этом сообщает 9 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на компанию Resecurity, которая работает в сфере кибербезопасности.

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Отмечается, что злоумышленники взломали компьютерные сети ООН для того, чтобы скомпрометировать большое количество пользователей в сети международной организации. Эти данные позволяют в дальнейшем собирать разведданные.

Хакеры купили в теневом сегменте интернета данные учётной записи одного из сотрудников ООН, и через этот аккаунт смогли выйти в её сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о крупнейшей в истории российского интернета кибератаке, которую отразила компания «Яндекс».

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