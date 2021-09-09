Москва, 9 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Объем государственной поддержки промышленного производства в России не будет сокращен. Об этом 9 сентября заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Также чиновник заявил, что для поддержки реального сектора экономики необходимо создавать новые институты. Однако залогом развития промышленного производства является стабильный спрос на ту или иную продукцию.

«Лично я глубоко убеждён, что ключевое для любой промышленности — понятный и четкий спрос на ту или иную продукцию. Потому что, если есть понимание того, какая продукция на рыке будет востребована завра, будет больше желающих инвестировать. Мы будем объем господдержки, который сегодня направляется на промышленность… он не будет сокращаться, точно», — сказал Ученов.