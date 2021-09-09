Таллин, 9 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Если бы пожилые люди в Эстонии были вакцинированы от коронавируса COVID-19 в такой же пропорции, как в Северных странах Европы, то в больницах было бы в пять раз меньше пациентов с коронавирусом. Об этом эстонский математик Криста Фишер сообщила гостелевидению ETVсо ссылкой на собственные расчеты.

Pixabay.com Математические формулы

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Она указала, что в Дании, например, вакцинировано почти 100% групп риска, этот процент также очень высок в Швеции, Норвегии и Финляндии. Поэтому Фишер убеждена, что если количество не вакцинированных эстоноземельцев в группах риска уменьшится вдвое, то количество пациентов в больницах сократится в три раза.

Если же будет вакцинировано более 80% пожилых людей, то количество пациентов с коронавирусом в больницах сократится в пять раз. При этом интенсивная вакцинация только среди групп риска не сможет снизить общее количество заражений, так как вирус массово распространяется и среди молодежи, убеждена математик.

Криста Фишер входит в консультирующий правительство научный совет и строит свои расчеты на официальных данных.