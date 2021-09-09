Москва, 9 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана рядовых российских граждан. При этом стоит учитывать один важнейший фактор: даже у самых ловких и технически продвинутых жуликов крайне мало шансов взломать защиту банков, сайтов Госуслуг, Пенсионного фонда РФ и иных госорганизаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Так что проникнуть в личный кабинет пользователя сайта госструктуры и просто похитить оттуда деньги не получится. Остается единственный вариант — так называемый «фишинг», то есть выманивание у населения их персональных данных.

Только когда тот или иной гражданин сам, поддавшись на уговоры мошенников, сообщит цифры со своей банковской карты, пароли от тех или иных сервисов, добровольно перерегистрируется с официального сайта (в данном случае речь о сайте Госуслуг) на точно такой же внешне, но разработанный жуликами, у последних появляется доступ к персональным данным клиента.

Более того, под соусом всяких преференций или наоборот — запугивания человека, ворам зачастую удается еще и заставить бедолагу заплатить за какие-то мнимые услуги. И направление действий у мошенников всегда одинаковое — они давят на два фактора, традиционно являющимися основными врагами любо разумного человека: на страх или на жадность.

Или заманивают наивных российских граждан (чаще пожилых) посулами каких-то дополнительных льгот или выплат. Или запугивают тем, что их банковский счет якобы взломан, или надо очень срочно пройти перерегистрацию в поликлинике и т. д.

Единственно верный вариант действий, если вам звонят неизвестные люди с подобными предложениями, самому перезвонить в свой банк, в МФО, в ПФР или иную организацию, от имени которой они представились, и уточнить, действительно ли имеют место быть описываемые события.

Правоохранительные органы хронически отстают от фантазии мошенников, так что вопрос сохранности денежных средств граждан исключительно в руках самих граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в России придумали новый способ мошенничества, используя для этого портал «Госуслуги».

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