Таллин, 9 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Эстонская государственнаяя корпорация Elektrilevi, монополист энергетических сетеей страны, выступает против предложений о снижении расценок на свои услуги. Об этом сообщил портал ERR.

Forbes.ru Электроэнергия

Член правления Elektrilevi Прийт Трейал аргументировал позицию предприятия тем, что оно вынуждено ежегодно вкладывать десятки миллионов евро в обновление энергосетей.

«Для поддержания надежности сети мы должны в нее ежегодно инвестировать и обслуживать ее. Мы все-таки инвестируем около 50 млн евро в обновление сети, и, разумеется, вся эта ситуация с климатом — штормы учащаются и становятся сильнее, — наша сеть должна это учитывать», — отметил он.

В отличие от электроэнергии, сетевая услуга зависит от фактических расходов на ее оказание, добавил он.

По словам Трейала, госконцерну удавалось до сих пор отражать все «атаки» на тарифы за свои услуги, так как представители Elektrileviдоказывают каждый раз Департаменту конкуренции Эстонии, что все получаемые от потребителей выплаты тратятся по целевому назначению.

Ранее Центральный союз собственников Эстонии выступил с заявлением, что государство могло бы помочь потребителям в условиях высоких цен на электроэнергию, снизив сетевые платы и сбор за возобновляемую энергию.