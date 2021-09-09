Вашингтон, 9 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. По состоянию на 2020 год в рамках антитеррористических санкций правительство США заморозило северокорейские активы в объёме $31,69 млн. Об этом говорится в докладе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), опубликованном 8 сентября.

Флаги США и КНДР

По сравнению с 2019 годом, объём замороженных активов увеличился на $80 тыс.

В докладе поясняется, что санкции в отношении КНДР нацелены не только на правительство страны, но и на отдельные физические лица и учреждения, чья деятельность связана с Северной Кореей.

Известно, что правительство США также заморозило иранские активы на сумму $73,75 млн и сирийские активы на сумму $35,32 млн.

КНДР была внесена в список государств, спонсирующих терроризм, в ноябре 1987 года из-за взрыва самолёта Korean Air, и исключена из него в 2008 году. Однако в 2017 году администрация Дональда Трампа вновь причислила КНДР к странам-спонсорам терроризма.