Тюмень, 9 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 227 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 сентября коронавирусом заразились 57 008 человек, выздоровели 50 018 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 9 сентября в регионе скончался 1621 пациент с COVID-19 (на 21 человека больше, чем днём ранее).