Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Исследования, проведённые в Грузии неправительственной организацией из США «Национальный демократический институт международных отношений» (NDI) (признана нежелательной организацией на территории РФ), свидетельствуют о том, что в стране высокая степень конфронтации между властями и оппозицией. Доклад был опубликован 9 сентября на сайте НПО.

Грузия

Сообщается, что НПО для изучения ситуации в Грузии организовала встречи с представителями политических партий, чиновниками и членами гражданского общества. Данные говорят о непростой ситуации, сложившейся в стране.

«Политическое соперничество, охватившее грузинскую политику, угрожает подорвать 30 лет демократического прогресса», — говорится в докладе.

В нём также отмечается, что в Грузии перед выборами не проводятся дебаты между политическими оппонентами, в результате граждане не имеют информации о программе партий. В ходе опроса, проведенного в июле, большинство респондентов заявили, что не считают, что в Грузии сложилась демократия.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта».

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