Москва, 9 сентября 2021, 15:25 — REGNUM Нынешняя администрация Соединённых Штатов готова возобновить работу ближневосточного «квартета» международных посредников — ЕС, ООН, США и Россия. Об этом 9 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров добавил, что специальные представители России в «квартете» общались несколько месяцев назад и «все вроде бы согласились с тем, что эту работу можно возобновить».
При этом, по словам Лавров, дата проведения встречи будет зависеть от всех участников «квартета».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о необходимости провести встречу ближневосточного «квартета» в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. Она подчеркнула, что ближневосточный «квартет» является единственным международно признанным механизмом арабо-израильского урегулирования. Дипломат призвала в рамках мероприятия также провести консультации в расширенном формате с участием Израиля и Палестины.
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