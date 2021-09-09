Москва, 9 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился в совет директоров РЖД с просьбой выделить дополнительные 3 млрд рублей в 2021 году. Об этом 9 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

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По информации издания, этот вопрос будет внесён в повестку ближайшего заседания совета директоров РЖД.

В летнее трансферное окно «Локомотив» арендовал полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина, подписал контракт с хавбеком ЦСКА Константином Марадишвили и полузащитником «Утрехта» Гирано Керком.

После шести туров «Локомотив» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 12 очков.