9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Российскую Федерацию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений». «Террористические методы — методы Украины?»

Оксана Переможенко, , 16:16 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Российскую Федерацию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений». Глава украинской дипломатии считает «трагическими» задержания в Крыму по делу о повреждении газопровода. Дипломат уверен, что эти задержания являются «местью России» за успешное проведение Украиной саммита «Крымской платформы».

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«Прекратите демонстрировать свою мелочность… Если вы не можете остановить государство Украина в борьбе за Крым и освобождение полуострова, — то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей», — обратился к российской стороне глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Заявление Дмитрия Кулебы обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Среди комментирующих были те, кто напомнил о таких «методах борьбы Украины за Крым», как перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв ЛЭП… Многие также указали на то, что представители Киева вновь пытаются обратить на себя внимание России.

«Не надо срываться на невиновных людях». Ну, насколько они невинные, это еще вопрос. Но я о другом. Перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв ЛЭП, это что было? Это борьба Украины за Крым была? И Украина не срывала зло за свое бессилие на двух миллионах крымчан? Г-н Кулеба, даже не мечтайте, никто из крымчан не забыл, как Украина за их счастье боролась», — отреагировал Сергей Т.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба President.gov.ua

«Именно для этого в Украине и устроили государственный переворот, именно для этого не заканчивается гражданская война, именно для этого принесены в жертву больше 10 тыс. украинцев и пассажиры сбитого Боинга. Чтобы шавки без мозгов могли гавкать, не переставая, на Россию. Деньги для Кулебы на пахнут», — добавила Наталья М.

«Чуваки, которые за свои слова вообще не отвечают, ни у себя, ни на международном уровне, решили заявить предъяву серьёзным дядькам», — пишет Алексей Д.

«Кулеба — это как соседская шавка… Когда на неё не реагируешь, она еще громче тявкает!!!» — отреагировал Роман Викторович.

«На шизика не обращают внимания, так он решил в крутого поиграть, на блатную педаль перейти…» — отметил Stepan G.

«А если ответят, куда бежать потом будешь?» — спросил Николай Б.

«Т. е. террористические методы борьбы за территорию — это методы государства Украина?» — задался вопросом Сергей К.

«Невинных людей? Это он так называет непосредственных исполнителей?» — поинтересовался Евгений Ф.

«Во-первых, откуда Кулеба знает, что это невиновные? Во-вторых, «если вы не можете остановить государство Украина от борьбы за Крым и освобождения полуострова, то не надо срываться на невиновных людях» — это признание в государственном терроризме. И не важно, на чьей территории Кулебы готовили теракт», — написала Анна Ё.

Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

«Предлагает тоже теракты совершать?! Если на Украине даже обстрелы из РПГ посольств иностранных государств считаются простым хулиганством, то в России такие действия трактуются по-другому», — отметил Павел З.

«Отвечают равным или тем, кто выше по рангу, нигде из вышеперечисленных рангов я Украину не вижу», — подытожил Nikolai B.

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