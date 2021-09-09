Киев, 9 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Решение о повышении повысить учётную ставку с 8 до 8,5% годовых приняло правление Национального банка Украины (НБУ). Об этом 9 сентября сообщается на сайте украинского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учётную ставку до 8,5% годовых», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с начала IV квартала текущего года НБУ прекращает использование антикризисных монетарных мер.

При этом добавляется, что меры по усилению монетарной политики, как считает украинский регулятор, будут способствовать удержанию инфляционных ожиданий под контролем и помогут вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к целевому уровню 5%, достижение которого прогнозируется в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений».