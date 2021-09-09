Москва, 9 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» рассчитан на очень долгий срок эксплуатации, за которой не только правительства, но даже границы в Европе могут измениться неоднократно, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

«С исходом ближайших выборов в Германии, кто бы на них ни победил, не закончатся политические игры вокруг данного проекта. Полагаю, различные иски, попытки обвинений в экологическом ущербе или монополии мы увидим не раз.

Нам сложно судить, насколько немецкие суды подвержены влиянию действующих на тот или иной момент политических властей, но, как известно, суд в Дюссельдорфе уже вынес решение о распространении на данный газопровод действия третьего энергопакета, хотя действующий канцлер Ангела Меркель и поддерживает данный проект. Так что и на судебные перспективы исков исход выборов если и имеет влияние, то далеко не прямое.

Стратегически данный газопровод для Германии выгоден. Кто бы ни пришел к власти, ему всё равно придется думать об экономике и принимать в расчёт негативный эффект от того, что газопровод не будет работать. Особенно в преддверии зимы на фоне рекордных спотовых цен на газ и при незаполненных хранилищах.

Ни одной партии поддержки избирателей не добавит холод в домах, остановленные предприятия и рост цен. А у тех, кто выиграет выборы в конце этого сентября будет не так уж много времени на то, чтобы воспрепятствовать началу эксплуатации газопровода в начале октября.

Но, конечно, новые попытки остановить газопровод могут предприниматься, тем более, что США сохраняют свою антироссийскую позицию по данному вопросу и имеют серьезное влияние на представителей всех немецких партий.

Однако уже работающий газопровод остановить будет сложнее в связи с наличием контрактов и планов поставок.

В то же время в разработке уже находится проект «Северного потока — 3». Возможно, противники газового сотрудничества России и Германии предпочтут сконцентрировать усилия на срыве его строительства, вместо того, чтобы пытаться остановить уже работающую систему», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, последним препятствием для запуска газопровода «Северный поток — 2» могут стать новые власти Германии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Читайте также: «Северному потоку — 2» могут помешать новые власти ФРГ — Handelsblatt