Минск, , 15:20 — REGNUM Темой совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» является «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

Участники военного учения поставили перед собой три основные цели: 1. Повышение уровня готовности и способности органов военного управления войск (сил) России и Белоруссии к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства; 2. Выработка и апробирование варианта совместных действий в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности России и Белоруссии; 3. Получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Союзного государства России и Белоруссии.

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Совместное стратегическое учение пройдёт с 10 по 16 сентября. Общее руководство учением будет осуществляться начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил — первыми заместителями министров обороны. Минобороны Белоруссии подчеркнуло: «Мероприятие носит оборонительный характер, подтверждающий курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией».

К участию в учении привлекаются белорусская часть Объединенного командования РГВ©, а также органы военного управления объединений, управления соединений, воинские части и подразделения ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных сил, оперативных командований, родов войск, специальных войск, вооружения и тыла Вооруженных сил, территориальной обороны, других войск и воинских формирований.

С российской стороны в учениях участвуют российская часть Объединенного командования РГВ©, управление 1 Танковой армии, часть соединений и воинских частей армейского комплекта, авиация ВКС ВС РФ из состава российской части РГВ©.

В учении на белорусской территории будут участвовать около 12,8 тыс человек, в том числе около 2,5 тыс российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники: около 140 танков, примерно 110 единиц артиллерии и РСЗО, более 30 самолетов и вертолётов.