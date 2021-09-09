Москва, 9 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. По итогам 2021 года промышленное производство в России может вырасти на 3−4%. Об этом 9 сентября заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Colleen Lane Рост экономики

Чиновник отметил, что по итогам 2020 года доля промышленного производства в ВВП России составила 13,3. При этом промышленность за первые шесть месяцев 2021 года выросла в России на 5,6%.

«Была низкая база в 2020 году, но тем не менее, тенденцию мы наблюдаем, и в целом по году планируем выйти на рост в 3−4%», — сказал Ученов.