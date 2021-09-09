Москва, 9 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания Peugeot представила в Москве в рамках ежегодной выставки «Охота и рыболовство на Руси» спецверсию минивэна Traveller. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Peugeot Спецверсия Peugeot Traveller для путешествий

Выставка «Охота и рыболовство на Руси» будет проходить в «Экспоцентре» с 9 по 12 сентября 2021 года.

Полноприводная версия Peugeot Traveller специально оснащена допоборудованием для дальних путешествий. Так, модель получила кемпинг-бокс с раскладной кроватью, двухконфорочную газовую плиту с двумя баллонами, две десятилитровые канистры со сливным краном, а также два ящика.

Также в список оснащения спецверсии Peugeot Traveller входят: холодильник, тент-маркиза, рейлинги, багажник-платформа на крыше, фаркоп, дополнительные фары в багажнике и внедорожные шины BF Goodrich.

Модель построена на основе автомобиля Traveller, который идёт с двигателем объёмом два литра с отдачей 150 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая «механика».

Напомним, в начале сентября текущего года компания Peugeot представила новый седан 508L 2022 модельного года для китайского рынка.

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