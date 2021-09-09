Ставрополь, 9 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае дошло до суда уголовное дело, фигурантом которого является бывший заместитель правительства края Александр Золотарев. Предварительные слушания уголовного дела начались в Промышленном районном суде Ставрополя.

A-r-e-s Взятка

Золотареву вменяют в вину получение взяток на общую сумму более 64,5 млн рублей. Ему придется ответить по пяти эпизодам дела, в том числе за взятки, полученные от застройщиков, выполнявших работы на таких объектах, как всесезонный молодежный патриотический центр «Машук» под Пятигорском, легкоатлетический манеж и «Культурно-образовательный музейный комплексе, пишет «Блокнот.Ставрополь».

На скамье подсудимых Золотарев оказался с заместителем министра архитектуры и строительства края Иваном Якимовым. Уголовное дело в отношении чиновников было объединено в одно производство. Еще один подозреваемый в участии в преступной схеме — бывший министр строительства Алексей Когарлыцкий — заключил досудебное соглашение со следствием, и его дело рассматривается в особом порядке.

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