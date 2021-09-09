Архангельск, 9 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 252 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по приросту заболевших — Архангельск (+84), Северодвинск (+35) и Котлас (+23).

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Индию», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил гибель от COVID-19 в 1708 случаях.