Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Почти 30 тыс. педагогов Санкт-Петербурга получат в течение текущего дня дополнительную выплату в 10 тыс. рублей — вознаграждение от города за самоотверженный труд в эпоху пандемии. Об этом сообщила 9 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Она напомнила, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат учителя, преподаватели колледжей, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, тренеры, школьные психологи, педагоги-организаторы.

«Все, кто постоянно работает с детьми, — пояснила чиновница. — Сегодня первые выплаты на банковские карты придут почти 30 тыс. человек. Всего, по мере обработки списков, полученных из образовательных организаций, в течение ближайшей недели выплату получат больше 125 тыс. человек».

Ирина Потехина подчеркнула, что поскольку единовременная поддержка затрагивает значительное количество людей, не исключены отдельные точечные накладки и нестандартные вопросы.

«Ни один такой случай не будет оставлен без внимания», — пообещала она.

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Напомним, 3 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства об установлении единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей петербургским педагогическим работникам. Из бюджета города на это цели выделено 1 млрд 258 млн 860 тыс. рублей.