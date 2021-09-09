Джакарта, 9 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что Австралия направила в страну 15 бронетранспортеров, сообщает CNN Indonesia.

Facebook@ArmedForcesofthePhilippineRepublic Военные Индонезии, Малайзии и Филиппин

«Австралия пожертвовала 15 бронетранспортеров, и мы также обсуждаем вопрос о закупке дополнительных машин в ближайшем будущем», — заявил Прабово Субианто.

Индонезия отправила военных учиться и тренироваться в военную академию Австралии.

В ходе встречи Индонезия и Австралия подписали ряд меморандумов о взаимопонимании в оборонном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел и обороны Индонезии и Австралии обсудили различные вопросы, касающиеся обеих стран, включая ситуацию в Афганистане и Мьянме.