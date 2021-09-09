Москва, 9 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Существенных фундаментальных факторов, способных вызвать снижение цен на бензин, в последнее время не наблюдалось. И не стоит рассчитывать на дешёвый бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Мировые цены остаются на высоком уровне, рубль существенно к доллару не укреплялся. Да, заканчивается сезон отпусков, но полевые работы в разгаре, так что вряд ли можно говорить о значительном падении спроса. Кроме того, традиционно в конце лета ряд НПЗ был остановлен на ремонт и регламентные работы.

Основной причиной снижения цен на бензин и дизтопливо на внутрироссийском рынке стала почти полная остановка экспорта нефтепродуктов, инициированная правительством РФ, а также обеспеченная производителями, опять же, под давлением властей, бесперебойная поставка топлива на внутренний рынок.

Вряд ли эта тенденция будет продолжительной, хотя вместе с инфляцией в целом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ рост цен на бензин, вероятно, замедлится. Но низкие цены на бензин несут и свои риски.

В частности, они сильно бьют по рентабельности небольших сетей АЗС, не являющихся частью вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Если крупные игроки могут позволить себе продавать бензин в убыток, компенсируя это доходами от добычи и экспорта нефти, то вот мелкие игроки вынуждены будут либо закрываться, либо повышать цены.

А когда эти заправки начнут выбывать, соотношение между спросом и предложением вновь ухудшится, что приведет к росту цен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России с начала сентября 2021 года упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года.

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